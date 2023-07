Anche il Frosinone oggi in campo puntando il Napoli: test contro la Salernitana

La squadra di Di Francesco scende in campo "Benito Stirpe", alle ore 18:00, contro la Salernitana di Paulo Sousa

Dopo le prime tre gare amichevoli disputate nel Ritiro di Fiuggi contro la Rappresentativa Città di Mondragone, Ferentino e la Rappresentativa dell'Equipe Lazio, test di livello più alto per il Frosinone, primo rivale del Napoli in campionato. La squadra di Di Francesco scende in campo "Benito Stirpe", alle ore 18:00, contro la Salernitana di Paulo Sousa.

Per Tuttofrosinone.com "sarà questa un'ulteriore occasione di mettere ulteriore minutaggio nelle gambe e provare ulteriori schemi e trame di gioco. Ricordiamo che i ciociari disputeranno poi, dopo l'ultima amichevole in programma contro il Cosenza sabato 5 agosto alle 18:00 sempre allo stadio "Benito Stirpe", la loro prima gara ufficiale sempre nell'impianto sportivo ciociaro, contro il Pisa: match valido per i 32esimi della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24 che si disputerà alle ore 17:45".