Anche il Marsiglia bussa alla porta di Belotti. Dortmund alla finestra, occhio alla Roma

Giorni decisivi per il futuro di Andrea Belotti. Entro fine mese si dovranno sciogliere gli ultimi dubbi dell'ormai ex capitano del Torino. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb anche il Marsiglia si è fatto vivo, sondando la disponibilità del calciatore, che dal canto suo punta a giocare un torneo europeo, cosa che l'OM può garantirgli grazie alla Champions League. Resta sempre in piedi l'ipotesi Borussia Dortmund, che sta valutando un sostituto di Sebastien Haller. Attenzione ancora alla Roma, pista mai tramontata nonostante l'acquisto di Dybala. La mancata convocazione di Eldor Shomurodov per la partita contro il Tottenham per scelta tecnica indirizza l'uzbeko verso la porta d'uscita. Qualora i giallorossi dovessero liberare un posto in attacco il Gallo, profilo gradito da José Mourinho, sarebbe un candidato forte.