Anche il Milan è una furia con le nazionali: "Necessario far giocare 3 gare ad Okafor?"

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Un infortunio che non ci voleva e che scombina i piani di Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, importantissima per risalire in classifica. Il Milan affronterà i viola senza lo squalificato Olivier Giroud, senza Rafael Leao e senza Noah Okafor; proprio la ricaduta dello svizzero ha fatto infuriare il club rossonero.

L'ex Salisburgo si era presentato non al meglio della condizione agli impegni della sua Nazionale. La scelta di rischiarlo contro la Romania, nella terza partita in appena sei giorni (dopo aver giocato titolare anche le altre due) non è piaciuta, anche perché gli elvetici avevano già conquistato la qualificazione a Euro2024: Okafor ha riportato una lesione muscolare e sarà costretto a restare ai box per circa 20 giorni. Lo riporta il Corriere della Sera.