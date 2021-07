Anche il Milan ha la grana rinnovo: scintille con Kessié, si inserisce il Liverpool

Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo di Franck Kessie. La strada sembra essere leggermente in salita: il giocatore ha parecchi estimatori in Premier. E' stato il Liverpool a muoversi in maniera più concreta, promettendo al centrocampista rossonero un ricchissimo contratto, anche superiore ai 6 milioni di euro a stagione. Ma non ci sono stati incontri diretti col Milan. Qualche screzio c'è stato tra il procuratore del calciatore e la società rossonera che si è ben guardata dal metterlo in piazza. Il rischio braccio di ferro c'è, ma avrà un ruolo determinante la posizione e la volontà del giocatore.