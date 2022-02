Anche la Juventus punta ai rinnovi al ribasso: diminuita l'offerta a Dybala

La prossima sarà per la Juventus una settimana chiave per delineare il futuro del progetto tecnico bianconero. Martedì la sfida sul campo del Villarreal, andata degli ottavi di Champions League e poi, il giorno dopo, il Consiglio di Amministrazione, un passaggio chiave per discutere numeri alla meno dei rinnovi di contratto.

Rinnovi al ribasso

Successivamente si entrerà, scrive 'Tuttosport', nel vivo delle trattative: Dybala riceverà un'offerta più bassa degli otto milioni di euro più due di bonus ricevuta in autunno. Il rinnovo a condizioni più basse non è impossibile, ma nemmeno scontato. Molto dipenderà dalla volontà del 10 argentino di proseguire o meno la sua carriera in bianconero. Appaiono invece meno problematici i rinnovi di contratto di Bernardeschi, Perin, De Sciglio e Cuadrado.