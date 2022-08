Anche la Lazio fa il pieno di abbonati nonostante il malumore verso Lotito: oltre 22mila!

Il rush finale è scattato poi inizierà la vendita dei biglietti per il match con il Bologna in programma il 14 agosto.

Oggi alle 19 chiuderà la campagna abbonamenti della Lazio. Secondo i colleghi de Lalaziosiamonoi, la risposta è stata massiccia con la Curva Nord sold out e un impianto che va via via riempiendosi: il dato aggiornato a ieri sera parla di 22100 abbonati e la speranza delle ultime ore è raggiungere e superare quota 23 mila. Il rush finale è scattato poi inizierà la vendita dei biglietti per il match con il Bologna in programma il 14 agosto.