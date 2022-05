Anche la Lazio lontana dai veleni di Napoli: in 50mila per celebrare l'Europa League

Aperta anche la Curva Sud, per la prima volte nelle ultime due stagioni.

Aperta anche la Curva Sud, per la prima volte nelle ultime due stagioni. Insomma, l’Olimpico - vuoto per protesta un mese fa contro il Milan - si veste con l’abito migliore per il gran ballo di questa sera, quando la Lazio chiuderà la propria stagione contro il Verona. Più di 50 mila spettatori sugli spalti per la notte dei grandi addii, sottolinea Tmw: è record di presenze nell’annata biancoceleste. La gioia per aver raggiunto l’Europa League farà da contraltare alla malinconia del saluto ad alcuni giocatori simbolo degli ultimi anni: Milinkovic, se dovesse andare via, su tutti, poi Leiva e Luiz Felipe.