Anche la Lazio sta per perdere il suo ds: addio a fine stagione con Tare

Igli Tare e la Lazio, futuro tutto da scrivere. Il direttore sportivo biancoceleste sembra destinato a lasciare la Capitale a fine stagione. Al momento sono poche le possibilità che possa rimanere nonostante qualche mese fa sembrava concreto lo scenario di un rinnovo triennale. Pochi margini per adesso affinché Tare resti ancora in biancoceleste. A lui pensano Eintracht Francoforte e Hoffenheim in Germania e lo ha valutato la Juventus come alternativa a Cristiano Giuntoli. Situazione in evoluzione. Servirà un confronto con Lotito e soprattutto Maurizio Sarri. Intanto il dirigente oggi è più lontano dalla Lazio, sottolinea Tuttomercatoweb.com.