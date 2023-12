Anche la Roma cerca un centrale (ed a costo 0): così Bonucci diventa un'occasione

Come prendere un difensore per sei mesi, con zero budget e senza possibilità di rinnovo (a ora)? È il dilemma che la Roma si trova ad affrontare

Come prendere un difensore per sei mesi, con zero budget e senza possibilità di rinnovo (a ora)? È il dilemma che la Roma si trova ad affrontare: in scadenza tutti i dirigenti, da Tiago Pinto a Mauro Leo, oltre a José Mourinho. Difficile mettere toppe a una formazione che ha dovuto fare a meno di Smalling per parecchio tempo e che probabilmente rischia di dovere fare altrettanto per il prossimo futuro.

Così Bonucci diventa un'occasione di mercato. Per vari motivi: non direbbe di no a un ritorno in Italia, anche solo per sei mesi (sullo sfondo ci può essere anche il ritiro), mentre all'Union Berlino non ha fatto grandi cose. Anzi, il suo arrivo ha coinciso con una serie di sconfitte che lo ha portato anche a non giocare contro il Napoli, all'andata.