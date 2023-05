Anche la Roma non vince al Dall'Ara: finisce 0-0 col Bologna

La Roma esce con un punto dal Dall’Ara, un pareggio che dà morale in vista della semifinale di ritorno d’Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma esce con un punto dal Dall’Ara, un pareggio che dà morale in vista della semifinale di ritorno d’Europa League: con la Champions League aritemticamente complicata, l’unica possibilità per i giallorossi è quella di sbancare Budapest. Dopo un primo tempo povero di emozioni, nel secondo tempo Mourinho ha sparigliato le carte mandando in campo Abraham e Bove al posto di Belotti e Wijnaldum. Al 52’ è arrivata l’ennesima notizia negativa dall’infermeria, Celik si è fermato per un problema muscolare (è in dubbio per il ritorno col Bayer). I capitolini hanno giocato meglio nella ripresa: aumentata la presenza in fase offensiva, ma Pellegrini e compagni hanno creato poco in zona gol.

I rossoblù invece non hanno sfruttato la situazione, la squadra di Motta ha fatto parecchia fatica nel palleggio sul perimetro. La Roma ha provato a scardinare la difesa di casa prima con Mancini e poi con Abraham, Zirkzee ha sfiorato il colpaccio in pieno recupero. Termina col pari, nessuna grande finora è riuscita a vincere al Dall'Ara in questa stagione.