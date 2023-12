Anche Sarri è cambiato? Da Roma: "Quanti 1-0! Il Sarrismo si è trasformato in 'Corto Mau'"

La Lazio è tornata a vincere in campionato, dopo due sconfitte consecutive, imponendosi di misura contro il Cagliari sabato pomeriggio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è tornata a vincere in campionato, dopo due sconfitte consecutive, imponendosi di misura contro il Cagliari sabato pomeriggio. Un altro 1-0, il sesto stagionale per la formazione di Maurizio Sarri. E da Roma si chiedono se sia cambiato anche l'ex allenatore del Napoli. Questo è quanto si legge su Il Messaggero:

“E conta molto più la sostanza della spettacolo, in questo frangente delicato. Così anche il Sarrismo si trasforma in corto Mau: tre delle ultime quattro gare (oltre quella di sabato pomeriggio, anche Fiorentina e Feyenoord) vinte per 1-0, in totale 6 su 9 fino a questo momento. Erano 11 su 26 l’anno scorso, il trend diverso è chiaro“.