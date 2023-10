Anche Tonali patteggerà: si va verso almeno un anno di squalifica, tutte le ipotesi

Sandro Tonali, dopo le ammissioni davanti agli inquirenti e alla Procura federale e la collaborazione fornita sul caso scommesse, patteggerà

Sandro Tonali, dopo le ammissioni davanti agli inquirenti e alla Procura federale e la collaborazione fornita sul caso scommesse, patteggerà la propria sanzione in tempi piuttosto rapidi, secondo la Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano, l'ipotesi più probabile è che si possa arrivare ad un accordo già prima della sfida di Champions League fra il Newcastle ed il Borussia Dortmund in programma mercoledì prossimo.

Quale sarà la possibile sanzione?

Difficile, quasi impossibile, che l'entità dello stop sia paragonabile a quella di Nicolò Fagioli. Per il quotidiano la squalifica vera e propria dovrebbe essere di un anno o poco più, magari con delle prescrizioni aggiuntive più robuste rispetto ai 5 mesi di Fagioli. Questo perché Tonali, a differenza del centrocampista della Juventus, avrebbe ammesso di aver scommesso sul Milan e probabilmente anche sul Brescia prima del trasferimento in rossonero: puntate sempre sulla vittoria, quindi senza possibilità di alterare il risultato sportivo, eventualità che avrebbe portato all'illecito sportivo.