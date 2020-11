Ancora Ibra, ad Udine vittoria soffertissima: il Milan sale a 16 punti

Vince ancora il Milan, che batte 2-1 l'Udinese alla Dacia Arena nel lunch match della sesta giornata di Campionato. Partono forte i rossoneri, al 18' sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Kessie al 18', Ibrahimovic vede l'inserimento dell'ivoriano e lo serve sulla corsa, Kessie tutto solo, batte Musso con un potente tiro di destro. Proteste friulane allo scadere per un contatto in area tra Okaka e Ibra, per l'arbitro Di Bello non è rigore. Nel secondo tempo dopo appena 3 minuti il rigore invece c'è, per un contatto tra Romagnoli e Pussetto. De Paul trasforma dal dischetto e l'Udinese fa 1-1. All'83' il Milan trova il gol vitoria: su una palla vagante in area, Ibrahimovic prende il tempo a Musso grazie alla sua grande fisicità e batte il portiere argentino con una conclusione acrobatica. Finisce con la quinta vittoria su sei gare per i rossoneri che allungano in classifica in attesa di Napoli-Sassuolo.