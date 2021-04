Ancora LuLa, l'Inter ipoteca lo scudetto: battuto 2-1 il Sassuolo

A San Siro l'Inter batte 2-1 il Sassuolo, nel recupero della 28ª giornata di campionato. Prima frazione di gioco intensa e divertente. La sblocca dopo 10' il solito Romelu Lukaku: cross morbido di Young per il belga che di testa batte Consigli. Nella ripresa la squadra di Conte raddoppia al 67': Raspadori viene trattenuto in area di rigore, ma il direttore di gara lascia correre. Lukaku parte in contropiede e serve Martinez che non sbaglia. Dopo la revisione al VAR il direttore di convalida il gol. Il Sassuolo non demorde e accorcia le distanze all'85': si alza un campanile che facilita Djuricic, sul rimpallo arriva a Traoré che con un gran tiro a giro supera Handanovic. Il Sassuolo ci prova ma l'Inter tiene e sfiora il gol del 3-1 al 90' con Sanchez.