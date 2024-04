Ancora razzismo in Serie A: vittime Abraham e Lukaku, Lazio rischia chiusura Curva

Nel weekend in cui la Federazione ha deciso di aumentare i controlli degli ispettori federali nel segno della tolleranza zero alla discriminazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo la bandiera anti Lazio sventolata da Gianluca Mancini nel post-partita o la felpa esibita in Curva Nord da Stefan Radu con la scritta SS Lazio dove le due S richiamavano graficamente quelle del regime nazista. Nel corso del derby della Capitale di sabato scorso è andato in scena anche un altro episodio al vaglio della Procura FIGC.

Nel weekend in cui la Federazione ha deciso di aumentare i controlli degli ispettori federali nel segno della tolleranza zero alla discriminazione, si sono sentiti ancora una volta cori discriminatori dalla curva Nord della Lazio. Gli ispettori li avrebbero registrati in almeno tre occasioni, verso Lukaku e Abraham.

Sarà il Giudice sportivo ora a provvedere alla possibile sanzione che, considerando la diffida del settore biancoceleste, potrebbe portare a una chiusura. I tifosi della Lazio erano già stati accusati di recente dalla Juventus di insulti discriminatori verso McKennie nell’ultima gara di Coppa Italia, anche se per quell’episodio la Procura non ha trovato immagini o audio decisivi