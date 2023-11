Ancora un finale decisivo, la Roma batte l'Udinese 3-1 e si porta -3 dal Napoli

All'Olimpico la Roma batte 3-1 l'Udinese nel match delle 18 valido per la 13ª giornata di Serie A.

All'Olimpico la Roma batte 3-1 l'Udinese nel match delle 18 valido per la 13ª giornata di Serie A. Al 20' Dybala s'inventa un cross vellutato, Mancini arriva coi tempi giusti e con un colpo di testa ha supera Silvestri. Nella ripresa l'Udinese aggredisce la Roma sin dai primi minuti cercando di affondare sulle corsie esterne. Dopo un primo squillo - conclusione dai 20 metri terminata sul fondo - Thauvin con un colpo di testa sul secondo palo (assist di Pareyo) trova il pareggio.

Mourinho inserisce nei minuti finali El Shaarawy e ad Azmoun, proprio l'iraniano all'81' dà il via al pallone per Lukaku, che di prima trova Dybala che solo davanti a Silvestri non sbaglia. Chiude la sfida El Shaarawy con un tiro a giro di prima intenzione al 90'. Vittoria pesante per la corsa alla Champions League dei giallorossi, che superano Fiorentina e Atalanta al quinto posto e si portano a -3 dal Napoli.