Ancora un ko per la Lazio, il Milan vince e mette pressione all'Inter

A San Siro il Milan batte 2-0 la Lazio nell'anticipo della 7ª giornata di Serie A delle 18.

A San Siro il Milan batte 2-0 la Lazio nell'anticipo della 7ª giornata di Serie A delle 18. Nessun gol, ma ritmi alti e grande spettacolo a San Siro dopo 45 minuti di gioco fra Milan e Lazio. Meglio i rossoneri in fase di impostazione, anche se i biancocelesti in ripartenza sono riusciti comunque a costruirsi un paio di occasioni. Fino alla palla gol clamorosa non sfruttata da Reijnders nel finale. Dopo un tiro centrale di Castellanos al 35', la più grande occasione del primo tempo arriva al 44': destro di prima intenzione di Giroud, respinto da Provedel sui piedi di Reijnders che si incarta spedendo clamorosamente sul palo. Brividi per la Lazio, ma negli spogliatoi si va col risultato ancora invariato.

Nella ripresa Milan in vantaggio contro la Lazio al 60'. Reijnders avvia l'azione aprendo a sinistra su Leao che alza la testa e mette al centro per la girata vincente con il sinistro di Christian Pulisic. 1-0 a favore dei rossoneri e partita sbloccata. Il neo-entrato Noah Okafor firma il raddoppio e il Milan chiude la partita contro la Lazio. Show di Leao che parte da metà campo, arriva in area, realizza un dribbling ubriacante e mette la palla in mezzo allo svizzero per il più facile dei gol a porta vuota.