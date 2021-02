Ancora un rigore di Kessie: Milan avanti 1-0 contro la Roma al 45'

All'Olimpico il Milan chiude avanti 1-0 dopo 45' il postico della ventiquattresima giornata contro la Roma. A decidere, per ora, il rigore trasformato al 43' dal solito Kessie in una frazione dominata in larga parte dai suoi: azione sulla destra, Calabria entra e viene fermato da un pestone di Fazio, penalty assegnato da Guida dopo l'on field review. L'unica grande occasione per la Roma arriva al 38' con Mkhitaryan che sul filo del fuorigioco, fa il cucchiaio a Donnarumma, con la palla che finisce di pochissimo a lato.