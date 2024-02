Ancora una bella Roma, ma l’Inter è più forte: la chiude 4-2 al 93’

Finisce sul risultato di 2-4 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri aggiungono un altro tassello importante per lo Scudetto

Finisce sul risultato di 2-4 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri aggiungono un altro tassello importante per lo Scudetto, i giallorossi nonostante il risultato escono consapevoli di aver fatto una buona prova. Nel primo tempo sono gli uomini di Inzaghi a stappare il match: su calcio d'angolo, deviazione imprecisa di Lukaku che serve un assist ad Acerbi, che di testa mette alle spalle di Rui Patricio. La reazione della squadra di De Rossi non si fa attendere e al minuto 28 a dare la contro-risposta è sempre un difensore: dalla trequarti calcio di punizione tagliato di Pellegrini per Mancini che sceglie il tempo giusto e di testa insacca l'1-1. A un minuto dallo scadere del primo tempo, dopo un contropiede fulmineo guidato da Pellegrini, El Shaarawy scarica il mancino forte sul primo palo e porta i suoi in vantaggio negli spogliatoi.

Nella ripresa però l'Inter dimostra la propria forza: Thuram al 49esimo deposita in porta un cross tagliato basso di Darmian. I nerazzurri hanno un altro passo rispetto alla Roma che è in affanno, e infatti passano solo 7 minuti e il match viene ribaltato. Su un cross di Mkhitaryan dalla sinistra Angelino anticipa Thuram deviando involontariamente nella propria porta. Nell'ultimo quarto d'ora la Roma colleziona un paio di palle gol che però non vengono sfruttate da Lukaku. Nel recupero, Bastoni mette il lucchetto alla gara e segnando il 2-4 in contropiede su assist di Arnautovic