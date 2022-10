Ancora Zaccagni: Lazio avanti 1-0 sulla Salernitana all'intervallo

Termina il primo tempo di Lazio-Salernitana con la squadra di Sarri avanti 1-0.

Termina il primo tempo di Lazio-Salernitana con la squadra di Sarri avanti 1-0. Parte con coraggio la Salernitana, ma è la Lazio a tenere il pallone e a calciare per prima, con Zaccagni che però non centra la porta. Dopo dieci minuti il match perde uno dei suoi attori: Nicola deve rinunciare all'infortunato Gyomber, sostituito da Bronn. A metà primo tempo è Felipe Anderson, ufficialmente falso nove di Sarri, a gonfiare la rete ma tutto inutile: partiva in fuorigioco. Il più pericoloso dei campani è il grande ex Candreva, ma sono i padroni di casa a crescere pian piano di livello. Prova a spezzare la monotonia Pedro, che però scheggia soltanto il palo: serve un'intuizione per sbloccare il match e ci pensano Luis Alberto e Zaccagni. Lo spagnolo trova lo scatto verticale del numero 20, che freddo come un bomber batte Sepe con il mancino e indirizza la sfida, permettendo così ai capitolini di rientrare in vantaggio di un gol nell'intervallo del primo tempo.