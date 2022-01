Ansia Fiorentina, l'allarme del Cds: Vlahovic vuole andare via a zero nel 2023!

"Vlahovic via a zero", titola un articolo del Corriere dello Sport - Stadio perché una delle opzioni che stanno venendo fuori è proprio quella che il giocatore voglia arrivare a scadenza con la Fiorentina. Non si siede nemmeno a parlare: l'agente Darko Ristic non si sposta di un centimetro, neanche di fronte agli appelli dei dirigenti viola. La prospettiva di liberarsi è più allettante e forte di qualsiasi pressione. Lo stallo ha innervosito la Fiorentina, che sarebbe disposta a cederlo già nelle prossime settimane: le offerte non mancano e provengono tutte dall'estero, assicura la società al quotidiano. L'Arsenal il più deciso, l'Atletico Madrid meno presente e PSG, City e Tottenham seguono la situazione interessati. Fin dall'inizio delle negoziazioni però, nei piani di Vlahovic c'era l'uscita da Firenze e l'approdo in un grande club europeo: ora potrebbe tenere duro fino a gennaio 2023, quando potrà firmare con chi vuole.