Ansia Roma, rischio fair play finanziario: servono 30mln dalle cessioni entro il 30 giugno

La Roma deve fare cessioni per una cifra tra i 28 e i 30 milioni di euro, come da accordi con la UEFA, entro fine giugno per non incorrere in sanzioni sul FFP. Per questo Tiago Pinto e tutta la dirigenza giallorossa sono in questi giorni ben più che attivi, col gm portoghese di stanza a Londra da tempo. Non solo per provare a prendere in prestito Gianluca Scamacca dal West Ham ma anche per gli addii. I nomi più gettonati sul mercato, e anche quelli su cui può razionalmente monetizzare di più, sono quelli di Roger Ibanez e di Nicola Zalewski.

Sono arrivati per entrambi dei sondaggi, anche se nessuna proposta ufficiale. Il club sta lavorando in questo senso e, in parallelo, su due giovani come Cristian Volpato e Filippo Missori. Il primo è nel mirino del Sassuolo, la Roma punta a monetizzare cash dalla cessione e lo stesso dicasi per Missori (c'è la Juventus oltre al Sassuolo).