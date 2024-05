GIOVANILI UNDER13, GLI AZZURRINI ALLE FINAL FOUR SCUDETTO! PERCORSO NETTO NEL GIRONE Traguardo prestigioso raggiunto dal Napoli Under 13 di mister Rossi, che ha guadagnato l'accesso alla Final Four Scudetto di Tirrenia. Traguardo prestigioso raggiunto dal Napoli Under 13 di mister Rossi, che ha guadagnato l'accesso alla Final Four Scudetto di Tirrenia. LE ALTRE DI A APPLAUSI ALL'OLIMPICO PER LUKAKU DIFFIDATO E AMMONITO. ULTIMA CON LA ROMA? Romelu Lukaku ha deciso con un colpo di testa il posticipo tra Roma e Genoa. L'attaccante belga è stato ammonito all'80' per essersi tolto la maglia nell'esultanza dopo il gol, era diffidato e salterà dunque l'ultima giornata di campionato.... Romelu Lukaku ha deciso con un colpo di testa il posticipo tra Roma e Genoa. L'attaccante belga è stato ammonito all'80' per essersi tolto la maglia nell'esultanza dopo il gol, era diffidato e salterà dunque l'ultima giornata di campionato....