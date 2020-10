Argentina, Dybala ancora out preoccupa la Juve: il comunicato

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, salterà anche la sfida di qualificazione ai mondiale 2022 della sua nazionale con la Bolivia. La federazione argentina l'ha comunicato con nota ufficiale: "Dybala non viaggerà con la Nazionale in Bolivia. Non è in condizione di poter svolgere attività sportiva, continuerà a lavorare per riprendersi dal problema addominale". La Joya ha saltato anche la partita vinta dall'albiceleste contro l'Ecuador.

#SelecciónMayor El jugador Paulo Dybala no viajará a Bolivia con la Selección ya que no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva. Continuará recuperándose luego de su cuadro abdominal. pic.twitter.com/gxats5dThB — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 11, 2020