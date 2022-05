Arriva la buona notizia: Mihajlovic dimesso dall'ospedale, presto riprenderà il Bologna

Nella giornata di oggi, infatti, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali.

Una splendida notizia per tutto l'ambiente del Bologna ma non solo. Nella giornata di oggi, infatti, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. A renderlo noto è il club rossoblù attraverso i propri canali ufficiali: "Forza Mister, siamo con te!", il messaggio del Bologna. Lo stesso tecnico aveva annunciato, lo scorso 26 marzo, la necessità di un secondo ricovero in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni.