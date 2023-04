Arriva la Juve e Berardi si infortuna: rischia di saltare la sfida coi bianconeri

Tegola in casa Sassuolo in vista della sfida contro la Juventus di domenica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tegola in casa Sassuolo in vista della sfida contro la Juventus di domenica. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alessio Dionisi dovrà molto probabilmente rinunciare a Domenico Berardi che nella gara contro l'Hellas di sabato scorso ha sentito il riacutizzarsi di un problema all’adduttore. Nelle prossime ore il numero 10 neroverde effettuerà i controlli definitivo, ma anche in caso di esiti positivi è molto difficile che Dionisi possa contare su di lui dal primo minuto nella gara del Mapei Stadium.