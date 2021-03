Arthur distrutto dai quotidiani: "Il suo passaggio vietato anche nelle scuole calcio"

Nel giorno più nero della storia recente della Juventus in campionato, Arthur sprofonda con tutte le scarpe. È il principale artefice del gol del Benevento, con un passaggio orizzontale che - spiega Il Corriere della Sera - sarebbe vietato anche nelle scuole calcio. Prima aveva fatto fatica a prendere in mano il match, anche se si dimostra utile nel togliere un pallone a Lapadula che lo aveva, a sua volta, rubato a Bonucci. L'errore dell'1-0 è comunque terribile, anche prima non aveva avuto eccessi goduriosi.

TMW: 4

Gazzetta dello Sport 4

Corriere dello Sport 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4