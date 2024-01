Arthur, il fisioterapista punge Allegri: "Più facile alla Fiorentina che con chi difende sempre"

Adrian Martinez Castro, fisioterapista di Arthur, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Adrian Martinez Castro, fisioterapista di Arthur, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato del centrocampista della Fiorentina, finalmente rinato dopo stagioni complicate: "La sua vera versione l'abbiamo vista solo nella Liga. Ora non è al top, ma lui sa bene che può fare di più. Lo stile di gioco dei viola lo aiuterà e, come ha già fatto al Barcellona, tornerà a esprimersi al meglio".

Castro spiega come Italiano abbia avuto un ruolo importante nella sua crescita: "Fin da subito è stato una figura fondamentale, specie per il rapporto di fiducia che si è instaurato. Arthur aveva bisogno di due cose dopo le ultime esperienze, ovvero minuti e fiducia. Con lui gioca in un modo certamente migliore rispetto a quello di una squadra che gioca sempre in difesa. Gli altri allenatori lo hanno sempre condizionato e non gli hanno mai dato continuità, ma con Italiano niente di tutto questo".

Il sogno è tornare in Champions: "Se può riportare lì la Fiorentina? Io so solo quello che può fare Arthur.... Ma è chiaro che se la palla passerà sempre dai suoi piedi la Fiorentina avrà più chance: lui sa in ogni momento cosa sia giusto fare. Futuro? Nessuno sa cosa potrà accadere domani, questo vale nel calcio così come vale nella vita di tutti i giorni. Non lo sa nemmeno lui cosa accadrà a fine stagione".