AS - Prime incomprensioni CR7-Sarri: portoghese arrabbiato per il cambio dice qualcosa al tecnico

Dalla Spagna riferiscono di prime incomprensioni tra Sarri e Cristiano Ronaldo. Lo fa il quotidiano AS che parte dalla sostituzione del portoghese contro il Tottenham in amichevole al 63', tre minuti dopo il suo gol. Ronaldo dice qualcosa a Sarri, ha il volto della rabbia, le sue sono frasi che non saranno piaciute al tecnico toscano.