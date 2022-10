Assolo dello Spezia a Salerno, ma la gara non si sblocca: 0-0 dopo il primo tempo

Una sola squadra in campo all'Arechi, ma il primo tempo di Salernitana-Spezia si conclude 0-0

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una sola squadra in campo all'Arechi, ma il primo tempo di Salernitana-Spezia si conclude 0-0. A fare la partita sono gli ospiti di Luca Gotti, padroni del campo e con il numero maggiore di occasioni, che non vengono però sfruttate. Salernitana timida, con ritmo basso e poche idee, che soffre i liguri e non riesce a pungere, difendendo però con buona tenacia.