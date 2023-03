Atalanta al lavoro in vista di Napoli: il report da Zingonia

L’Atalanta è tornata a lavoro in vista della trasferta di Napoli. Di seguito il report dell’allenamento odierno diffuso dal club bergamasco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Atalanta è tornata a lavoro in vista della trasferta di Napoli. Di seguito il report dell’allenamento odierno diffuso dal club bergamasco: “Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per iniziare a preparare la sfida di campionato sul campo della capolista Napoli, match in programma sabato 11 marzo allo Stadio Maradona. Domani, martedì 7 marzo, è in programma una doppia seduta a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia”.