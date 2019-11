Atalanta ancora in grande difficoltà: al 45' sotto di un gol e di un uomo col Cagliari

Atalanta in grande difficoltà contro il Cagliari nell'undicesimo turno di Seria A. Alla fine della prima frazione, la squadra di Gasperini è sotto nel punteggio per via delll'autogol, al 32' di Pasalic, dagli sviluppi di un calcio di punizione per i sardi. I bergamaschi sono anche in inferiorità numerica, infatti al 39', Ilicic è stato espulso per un fallo di reazione su Lykogiannis. Ottimo il primo tempo della squadra di Maran che ha sfiorato anche il gol del raddoppio con Simeone.