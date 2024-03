Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: Lookman torna dal 1'

Uno scontro diretto in piena regola, un match che vale molto. Soprattutto in chiave quarto posto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno scontro diretto in piena regola, un match che vale molto. Soprattutto in chiave quarto posto. L'Atalanta ospita il Bologna, quella del Gewiss Stadium sarà un faccia a faccia tra Gian Piero Gasperini e Thiago Motta, praticamente il maestro e l'allievo. I nerazzurri, reduci dal ko contro l'Inter nel recupero della 21a giornata, vogliono assolutamente ribaltare l'inerzia: solito 3-4-1-2 per Gian Piero Gasperini.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.