Atalanta, brutte notizie per Gasperini: Scalvini rischia di saltare anche il Napoli

Scalvini nel frattempo verrà valutato in occasione della sfida col Napoli, in programma l'11 marzo: al momento le condizioni del giocatore non preoccupano

Non mancano le brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta dovrà fare a meno di Giorgio Scalvini per la sfida di domani contro l'Udinese: il difensore azzurro ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno, come evidenziato dagli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto nelle ultime ore. Un problema accusato durante la sfida di campionato contro il Milan: all'inizio l'infortunio non sembrava nulla di grave e la caviglia non si era gonfiata troppo, ma nei giorni successivi il difensore ha continuato a percepire dolore. Inevitabile dunque lo stop contro i bianconeri, gara in cui rientrerà Merih Demiral, squalificato per somma d'ammonizioni nell'ultimo match.