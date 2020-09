Atalanta, brutte notizie per il nuovo acquisto Miranchuk: 40 giorni di stop, salta il Napoli

L'avventura nerazzurra di Aleksey Miranchuk non inizia col piede giusto. Il trequartista russo - arrivato dalla Lokomotiv Mosca e ufficializzato nella giornata di ieri -, dovrà restare a riposo per circa 40 giorni a causa di un problema muscolare. Il nuovo acquisto dell'Atalanta, dunque, non sarà subito a disposizione di Gian Piero Gasperini per le prime partite di campionato. Recupera invece Freuler dopo il problema fisico che lo aveva costretto ad uscire contro il PSG, mentre per Pessina non ci sono novità: il calciatore classe '97 ha effettuato delle terapie nei giorni scorsi, ma al momento i tempi di recupero non sono ancora stati resi noti.