Atalanta, che guaio per Gasp: ricaduta per Gosens, salta il Napoli e non solo

Pessime notizie per Robin Gosens, che proprio nel momento in cui stava rientrando in gruppo, ha accusato un nuovo problema muscolare nello stesso punto infortunato un paio di mesi fa, vale a dire il bicipite femorale della coscia destra. Il problema si sarebbe manifestato durante un tiro provato in allenamento in questi giorni: davvero sfortunatissimo l'esterno tedesco, che ora verrà sottoposto a nuovi esami ma che rischia anche di aver chiuso qui il suo 2021. Se dovessero essere confermate le indiscrezioni di Tuttomercatoweb, dunque, l'esterno salterebbe sicuramente la sfida contro il Napoli in programma sabato.