Atalanta, che tegola: lungo stop per il neo-acquisto da 30mln Bilal Tourè

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fulmine al ciel sereno in casa Atalanta. Il nuovo acquisto dell'estate della Dea, da quasi 30 milioni di euro, El Bilal Touré, dovrà fermarsi per un periodo che potrebbe essere abbastanza lungo. Il giocatore dovrà sottoporti a ulteriori accertamenti dopo la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro, ma i primi test svolti non lasciano pensare a niente di positivo. L'infortunio è stato riportato durante l'amichevole contro la Juventus di sabato scorso, con il giocatore che non sarà quindi a disposizione di Gian Piero Gasperini per l'esordio in campionato, in attesa di conoscere in che modo verrà operato e quali saranno realmente i temi di recupero.

La nota dell'Atalanta.

"Nel corso della gara amichevole contro la Juventus El Bilal Touré ha riportato una rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Il quadro clinico necessita di ulteriori e approfondite valutazioni per definire la strategia chirurgica idonea al recupero funzionale completo".