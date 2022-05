Atalanta, D'Amico ad un passo come nuovo ds: può salutare anche Gasperini

Secondo quanto riferito da L'Arena, ormai al 90% Tony D'Amico, attuale ds del Verona, il prossimo anno ricoprirà lo stesso ruolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferito da L'Arena, ormai al 90% Tony D'Amico, attuale ds del Verona, il prossimo anno ricoprirà lo stesso ruolo ma a Bergamo nell'Atalanta. Setti aveva sperato fino all'ultimo di convincerlo a restare, ma al momento la strada sembra tracciata. Molto probabilmente Gasperini lascerà la Dea e a quel punto sono due i nomi che sarebbero in corsa proprio sotto precisa indicazione dello stesso D'Amico: il primo è Juric, discepolo del Gasp e perfetto per raccoglierne l'eredità. Il problema è che il Torino non lo libererà facilmente e quindi c'è anche un altro nome in ballo. Parliamo di Igor Tudor, che con D'Amico ha costruito un grande Hellas e che ancora non ha sciolto le riserve per il futuro in gialloblu. La possibilità che entrambi si accasino all'Atalanta è reale, con i silenzi dei protagonisti che alimentano e legittimano le voci.