Atalanta decimata dal Covid, la Lazio non ne approfitta: all'Olimpico finisce 0-0

Finisce 0-0 all'Olimpico tra Lazio e Atalanta, match che chiude gli anticipi del 23° turno di Serie A. Nel primo tempo tra le due squadre prevale il tatticismo, poche emozioni con nessun tiro nello specchio della porta. È la Lazio a tener maggior parte del possesso, con l’Atalanta rapida in ripartenza. Nella ripresa il match si accende dopo un palo colpito dalla Lazio: cross di Milinkovic perfettamente da Zaccagni, che poi calcia con estrema forza col destro prendendo in pieno il legno. Risponde la squadra di Gasperini con la conclusione a giro di Miranchuk che sfiora il gol. Poi l'Atalanta, già falcidiata dai tanti casi Covid, è costretta a perdere anche il russo che esce per un problema muscolare. La Lazio i prova ancora con Marusic e Luis Alberto ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0.