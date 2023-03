Atalanta, Djimsiti: "A parte il Napoli è una Serie A equilibrata e difficile"

Lunga intervista a Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, sulle colonne odierne di Tuttosport.

Lunga intervista a Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, sulle colonne odierne di Tuttosport. Il difensore nerazzurro ha parlato in primis del momento complicato dei suoi: "Non sono minimamente preoccupato. Conosco i giocatori e la società, il campionato quest’anno è molto difficile e a parte il Napoli ci sono tante partite equilibrate, con sorprese come l’ultima che vince contro chi lotta ai vertici. Sono fiducioso, abbiamo vissuto altre volte periodi come questo e dobbiamo solo pensare a lavorare forte".