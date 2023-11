Atalanta, due big parzialmente in gruppo: il punto sull’infermeria in vista del Napoli

Gian Piero Gasperini spera di poter recuperare alcuni dei suoi calciatori attualmente in infermeria

Ancora pochi giorni e la Serie A tornerà in campo, dopo gli impegni delle Nazionali che nel corso delle prossime ore restituiranno i vari giocatori ai club di appartenenza dopo le gare di qualificazioni a Europei e Mondiali. L'Atalanta scenderà in campo sabato alle ore 18 al Gewiss Stadium e l'avversario non sarà certo il più abbordabile, visto che a Bergamo arriveranno i campioni d'Italia. Sarà la prima partita in panchina per Walter Mazzarri, che ha preso il posto la scorsa settimana di Rudi Garcia e per i nerazzurri non sarà un impegno semplice da affrontare. Gian Piero Gasperini spera di poter recuperare alcuni dei suoi calciatori attualmente in infermeria e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW ci sono i margini per avere qualcuno in più a disposizione per sabato.

Il punto dall'infermeria.

Ci sono infatti quattro giocatori che già nella seduta di oggi hanno lavorato parzialmente in gruppo, alternando il lavoro individuale a parti insieme al resto della squadra. Si tratta di Charles De Ketelaere, Giorgio Scalvini, Saed Kolasinac ed Emil Holm. Solo lavoro individuale invece per Rafael Toloi, Matteo Ruggeri e Jose Palomino, con El Bilal Toureche sta invece continuando il suo percorso riabilitativo.