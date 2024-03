Atalanta-Fiorentina a rischio rinvio, malore per Joe Barone: dg viola portato d'urgenza in ospedale

Grande spavento prima dell'inizio di Atalanta-Fiorentina per il direttore generale viola.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Grande spavento prima dell'inizio di Atalanta-Fiorentina per il direttore generale viola, che ha lasciato il Gewiss Stadium in ambulanza. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, spiega l'accaduto: "Malore per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina. Il direttore generale della Viola è stato trasportato in ospedale. Si valuta il rinvio del match".

Tmw riferisce altri aggiornamenti: "La Fiorentina ha chiesto il rinvio della partita. Adesso starà alla Lega Serie A valutare il da farsi, con il fischio d'inizio fissato per le ore 18".