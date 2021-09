Atalanta-Fiorentina, formazioni ufficiali: c'è Zapata, panchina per Koopmeiners

Sono da poco state pubblicate le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, che tra poco più di un’ora scenderanno in campo a Bergamo per la terza giornata di campionato. Gasperini si affida a Duvan Zapata per guidare l’attacco privo di Muriel, mentre preferisce Djimsiti a Demiral in difesa. Nelle file della Viola, nonostante il rientro dalla squalifica di Dragowski, Italiano conferma Terracciano in porta, dando una chance anche ad Igor e a Duncan a centrocampo, preferito a Castrovilli, con Sottil nel tridente insieme a Vlahovic e Callejon.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Maehle; Pessina, Miranchuk; Zapata.

A disposizione: Musso, Rossi, Koopmeiners, Gosens, Pezzella, Malinovskyi, Demiral, Lovato, Ilicic, Piccoli.

Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Castrovilli, Maleh, Terzic, Gonzalez, Odriozola, Benassi, Amrabat, Nastasic, Kokorin.

Allenatore: Italiano.