Atalanta-Fiorentina, formazioni ufficiali: Gasp in emergenza, nei viola c'è Piatek

Gasperini torna alla difesa a tre per la sfida di Coppa Italia alla Fiorentina, che mette in palio la semifinale della competizione. Davanti a Musso spazio a Demiral, Djimsiti e Palomino, mentre Hateboer e Zappacosta andranno sulle corsie laterali. De Roon e Freuler agiranno da centrocampisti centrali, mentre Pasalic sarà in appoggio a Malinovskyi e Boga. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Quarta, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. Allenatore: Italiano