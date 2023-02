Atalanta furiosa per l'arbitraggio, il dg Marino: "Sono ricomparsi i fantasmi di un anno fa"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

“In questo momento c’è un clima di non certo grande serenità”. Esordisce così ai microfoni di Sky Sport il dg dell’Atalanta Umberto Marino dopo il ko contro il Sassuolo, segnato da diversi episodi arbitrali. “Oggi ci sono comparsi i fantasmi di un anno fa che hanno deciso la nostra corsa verso l’Europa. Credo che abbiamo fatto un girone d’andata in crescita a livello arbitrale, dove si era valorizzato anche il tackle, oggi abbiamo fatto due passi indietro. In generale poi troppi gialli che secondo me non avevano senso”.