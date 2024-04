Atalanta, Gasperini: "A Cagliari solo lotta, a Napoli invece s'è giocato a calcio..."

A fine partita è questo il pensiero di Gian Piero Gasperini, allenatore dei bergamaschi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sconfitta, quella dell’Atalanta contro il Cagliari, che frena le ambizioni Champions dei bergamaschi pur senza compromettere in maniera pesante le possibilità di rimonta. A fine partita è proprio questo il pensiero di Gian Piero Gasperini, allenatore dei bergamaschi: “E’ stato bravo il Cagliari, ha messo dentro uno spirito che è stato difficile mettere e abbiamo perso più una lotta che una partita. Il Cagliari è stato più bravo. Una partita equilibrata, ma globalmente abbiamo perso anche se negli ultimi minuti. Dà fastidio, ma nello spirito il Cagliari ci è stato superiore. Vincere oggi significava mettere un piede in Europa, perdendo siamo comunque in lotta. Saranno fondamentali anche quelli della prossima giornata”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Cosa è mancato rispetto a Napoli?

“A Napoli si è giocato a calcio, quest’altro tipo di partita dove siamo aggrediti e dove è più battaglia che giocata noi siamo perdenti. Non è questione di mancanza di stimoli o personalità, con questo tipo di calcio andiamo in difficoltà. Le squadre che si vogliono salvare mettono uno spirito della disperazione che le portano a dare di più. Io guardo la mia squadra e mi accorgo che in queste condizioni diventiamo meno forte”

State pagando la stanchezza?

“E’ un finto problema. Cambiamo diversi giocatori, abbiamo giocato fino alla fine. Non deve essere un alibi questo”.