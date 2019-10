Atalanta, Gasperini ammette: "Gare ravvicinate senza tregua e c'è tanta stanchezza"

Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match che la Dea giocherà contro l'Udinese, soffermandosi sui ritmi in questo momento della stagione: "Non c'è tregua, partite così ravvicinate e di livello, bisogna avere la capacità di pensare alla partita successiva. Dobbiamo toglierci di dosso anche un po' di stanchezza, ma abbiamo recuperato [...]. Quando hai un quarto giorno riesci a recuperare meglio. Domani abbiamo bisogno di essere al meglio e stare molto bene. Giochiamo contro una squadra che ha subito poco. La posta in palio è alta, c'è l'opportunità di mantenere questa posizione. Giochiamo nuovamente in casa, davanti al nostro stadio. Quindi è importante avere tutte le componenti al meglio".