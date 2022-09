Atalanta, Gasperini ammette: "Non abbiamo molto talento nel gioco d'attacco"

L'Atalanta non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Cremonese, rimanendo in vetta alla classifica di Serie A ma raggiunta da Napoli e Milan.

L'Atalanta non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Cremonese, rimanendo in vetta alla classifica di Serie A ma raggiunta da Napoli e Milan. Un risultato che non può soddisfare Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, che, ai microfoni di Sky Sport, analizza il match."Delusi perché avevamo sbloccato il match e c'erano le condizioni per finire bene. Peccato per il pareggio. Abbiamo creato alcune buone opportunità, ma non siamo riuscite a vincerla", le sue parole.

Vi è mancata un po di qualità per cercare la fuga? "E' evidente che non abbiamo molto talento nel gioco d'attacco. Nel primo tempo abbiamo avuto spazi, ma facciamo poco reparto; questo ci ha impedito di avere più occasioni. Ma la squadra ha fatto una buona prestazione, Ora c'è rammarico per il gol subito nelle rarissime occasioni che hanno avuto, la partita l'abbiamo fatta noi e, come l'anno scorso, abbiamo qualche difficoltà negli ultimi 16 metri"