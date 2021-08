Atalanta, Gasperini cambia idea: "Ilicic? Non ha offerte, ma s'è presentato bene..."

Josip Ilicic e un futuro che potrebbe ancora essere a Bergamo. Rispetto alla conferenza stampa dello scorso 31 luglio, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha completamente cambiato posizione. E ha ammesso che, adesso, è più probabile la sua permanenza rispetto al suo addio: "Voleva andare via, poi si è presentato benissimo in ritiro e si è allenato davvero molto bene. Noi ci siamo messi a disposizione, sembrava che potesse andare via da un giorno all'altro, è stato preservato. Poi di colpo non ha avuto possibilità, mercato, richieste o altro, ha giocato con l'Alessandria. Io non ho parlato con nessuno, ma ci siamo parlati io e lui. Se è qua resta un giocatore tesserato con l'Atalanta, se va via lo sostituiremo. Se sta bene lo farò giocare, altrimenti giocheranno altri. Io faccio solo scelte tecniche. Ho sempre avuto feeling con Ilicic, poi in alcune partite non l'ho fatto giocare. Io lo alleno come qualsiasi altro giocatore e sarò a disposizione per fargli fare bella figura in caso di cessione".