Atalanta, Gasperini: “Corsa Champions? Juve fortissima, ma occhio al Napoli”

La vittoria della Juve contro il Napoli cambia qualcosa in chiave Champions? "La Juve rimane la Juve, è una squadra fortissima. Insieme all'Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre. Occhio al Napoli, anche se rimane ancora dentro. Siamo in una fase importantissima, ma non così decisiva", è stata la risposta di mister Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa concessa alla vigilia di Fiorentina-Atalanta e anche a 8 giorni esatti dal big match coi bianconeri.